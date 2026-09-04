Çin hükümeti Pakistan'a 300 bin doz veteriner aşısı bağışladı
Çin hükümeti, Pakistan'ın hayvancılık sektörünü desteklemek amacıyla 300 bin doz yüksek kaliteli veteriner aşısı bağışladı. Bağış, Pakistan'daki hayvan sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.
İSLAMABAD, 4 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hayvanı tedavi eden veteriner, 2 Eylül 2026.
Çin hükümeti, Pakistan'ın hayvancılık sektörünü desteklemek amacıyla 300.000 doz yüksek kaliteli veteriner aşısı bağışladı. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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