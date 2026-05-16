Çin, Hürmüz Boğazı'nda Ateşkes Çağrısı Yaptı

16.05.2026 10:03
Wang Yi, Hürmüz Boğazı'nın açılması için kalıcı ateşkes gerektiğini vurguladı ve barışa destek verdi.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çinin ateşkesin korunması temelinde Hürmüz Boğazı'nın bir an önce yeniden açılması gerektiğini savunduğunu belirterek, boğazla ilgili sorunların kalıcı çözümünün kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesten geçtiğini ifade etti.

Wang, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Beijing'de gerçekleştirilen Xi-Trump görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile İran'ı, nükleer mesele de dahil olmak üzere aralarındaki görüş ayrılıklarını diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye devam etmeye teşvik ettiklerini kaydeden Wang, Çin'in barış görüşmelerini desteklemek için yoğun çaba gösterdiğini vurguladı.

Wang ayrıca, Ortadoğu'da savaşın bir an önce sona ermesi ve barışın yeniden tesis edilmesi için Çin'in yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

