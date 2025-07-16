Çin İhracat Teknolojileri Kataloğunu Güncelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin İhracat Teknolojileri Kataloğunu Güncelledi

16.07.2025 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, yasaklı ve kısıtlı teknolojiler listesini güncelleyerek bazı kısıtlamaları kaldırdı.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ülkenin ihracatı yasaklı ve kısıtlı teknolojiler kataloğunun güncellendiğini duyurdu. Güncelleme kapsamında batarya katot malzemeleri hazırlama teknolojisi, kısıtlı teknolojiler listesine eklenirken, bazı geleneksel mimari teknolojilerine yönelik ihracat kontrolleri ise kaldırıldı.

Çin Ticaret Bakanlığı ile Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından salı günü ortaklaşa yayımlanan revize edilmiş katalogda, yeni bir teknoloji listeye dahil edilirken, üç teknoloji listeden çıkarıldı ve bir teknolojiye ilişkin mevcut düzenlemede ise değişiklik yapıldı.

Lityum demir fosfat gibi malzemeleri kapsayan batarya katot malzemeleri hazırlama teknolojisinin, listeye yeni eklendiğini kaydeden sözcü, bu teknolojilerin hassas alanlarda artan kullanımına dikkat çekerek, ihracatlarının lisansa tabi tutulmalarının, kalkınma ile güvenlik arasında daha iyi bir denge kurmak amacıyla yapıldığını belirtti.

Güncelleme ile spodümen bazlı lityum karbonat üretimi gibi tekniklere kontrol getirilirken, galyum metalinin çıkarılmasına ilişkin gerekliliklerde de düzenlemeye gidildi. Demir dışı metalürji teknolojisine ilişkin mevcut kısıtlamalar da değiştirildi.

Çin'in mimari başarılarının uluslararası alanda paylaşılmasını teşvik amacıyla geleneksel Çin mimari teknikleriyle ilgili bir yasak maddesi ve bina çevre kontrol teknolojileriyle ilgili iki kısıtlı madde kaldırıldı.

Sözcü, söz konusu düzenlemelerin ulusal ekonomik güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak ve uluslararası ekonomik ve teknolojik işbirliğini teşvik etmek amacıyla yapıldığını belirtti.

Sözcü, kataloğun revizyonu sırasında ilgili devlet daireleri, sektör birlikleri, sektör ve akademi çevreleri ve genel kamuoyundan geniş çapta görüş alındığını kaydetti.

İlk olarak 2001 yılında yayımlanan katalog, 2008, 2020 ve 2023 yıllarında revize edilmişti. Yasaklanmış olarak listelenen teknolojiler ihraç edilemiyor. Kısıtlanmış teknolojiler için ise ihracat lisansı gerekiyor.

Sözcü, yüksek standartlarda dışa açılma ve iç iş ortamını iyileştirme konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, tüm ülkelerle teknolojik etkileşimi derinleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Politika, İhracat, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin İhracat Teknolojileri Kataloğunu Güncelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
İBB Meclisi’nde tansiyon yükseldi Nuri Aslan’dan MHP’li Ayhan’a sert tepki İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki
Türk edebiyatının acı kaybı: Pınar Kür yaşamını yitirdi Türk edebiyatının acı kaybı: Pınar Kür yaşamını yitirdi
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu: ’Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da ’Casperlar’ operasyonu: 70 tutuklama İstanbul'da 'Casperlar' operasyonu: 70 tutuklama

10:54
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
09:08
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
08:13
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
17:27
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
17:27
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu
Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
17:18
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
16:30
İspanya hükümeti Lamine Yamal’ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
16:18
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
15:49
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 11:58:26. #7.11#
SON DAKİKA: Çin İhracat Teknolojileri Kataloğunu Güncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.