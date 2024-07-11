Çin ile Bangladeş İlişkileri Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığı Seviyesine Yükseltildi - Son Dakika
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Çin ile Bangladeş İlişkileri Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığı Seviyesine Yükseltildi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Beijing'deki görüşmelerinde Çin ile Bangladeş arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine yükselttiklerini duyurdu. İki lider, yönetişim, kalkınma politikaları, ekonomi, ticaret, yatırım ve bağlanabilirlik alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi ve uluslararası platformlarda koordinasyonu artırmayı hedeflediklerini belirtti.

11.07.2024 15:42
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BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin ile Bangladeş, Çarşamba günü ikili ilişkilerini kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine yükseltti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Beijing'deki görüşmelerinde ilgili duyuruyu yaptı.

Xi, Çin'in Bangladeş ile yönetişim ve kalkınma politikaları konusunda deneyim paylaşmayı, kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi güçlendirmeyi, ayrıca ekonomi, ticaret, yatırım ve bağlanabilirlik alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi umduğunu ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı, sanayi ve tedarik zincirlerinin entegre gelişimini teşvik etmek ve Bangladeş'in ulusal kalkınmasına yardımcı olmak üzere daha fazla sayıda Çinli işletmenin Bangladeş ile sanayi yatırım işbirliğini ilerletmeye teşvik edildiğini belirtti.

Xi, uluslararası ve bölgesel meselelerde koordinasyonu artırmak, Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirmek, insanlığın ortak değerlerini gözetmek ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik etmek için Bangladeş ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Bangladeş'in ulusal kurtuluş, yoksulluğu azaltma ve kalkınma davasını ilerletmeye kararlı olduğunu belirten Hasina ise bu süreçte verdiği değerli destekten ötürü Çin'e teşekkür etti.

Hasina, Çin'in başarılı kalkınma deneyiminden bilgi edinmeyi; ekonomi, ticaret, altyapı ve yoksulluğun hafifletilmesi gibi alanlarda işbirliğini genişletmeyi, ayrıca gençlik ve kültür alanlarında halklar arası etkileşimi güçlendirmeyi umduklarını belirtti. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin bölgede ekonomik kalkınmayı büyük ölçüde desteklediğini ve halkın geçim kaynaklarını iyileştirdiğini söyleyen Hasina, Kuşak ve Yol işbirliğine aktif şekilde katılmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başbakan, Bangladeş'in tek Çin ilkesini sıkı sıkıya desteklediğini, Taiwan sorununda Çin'in tutumuna destek verdiğini, Çin'in iç işlerine dışarıdan müdahale edilmesine kesinlikle karşı olduğunu ve Çin'in temel çıkarlarını korumasını kararlılıkla desteklediğini belirtti.

Hasina, Bangladeş ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının mutlak surette daha büyük bir kalkınma getireceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ile Bangladeş İlişkileri Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığı Seviyesine Yükseltildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ile Bangladeş İlişkileri Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığı Seviyesine Yükseltildi - Son Dakika
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