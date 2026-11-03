Çin ile Umman arasında 30 milyar yuanlık 5 yıllık para takası anlaşması imzalandı

Çin ile Umman arasında ikili ticarette yerel para birimlerinin kullanımı için döviz takas anlaşması imzalandı.

Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamaya göre, 5 yıllık anlaşma kapsamında 30 milyar yuan (yaklaşık 4,5 milyar dolar) 1,5 milyar riyal karşılığı takas edilebilecek.

Anlaşmanın, Çin ile Umman arasında mali ve parasal işbirliğini derinleştirmeyi, sınır aşırı ödemeleri kolaylaştırmayı ve finansal piyasaların istikrarını korumayı amaçladığı belirtildi.

İki ülke merkez bankaları, dijital ödemeler ve dijital para birimlerinde işbirliğini güçlendirmek üzere bir mutabakat zaptı da imzaladı.

Çin, daha önce Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri ile 2012'de, Katar ile 2014'te ve Suudi Arabistan ile 2023'te benzer anlaşmalar imzalamıştı.