Çin, ilk e-vizesini vererek elektronik vize kullanımını teşvik ediyor

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SHANGHAİ, 13 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai Belediyesi, Çin'in ilk e-vizesini vererek ülkenin elektronik vize kullanımı teşvik etmesinde önemli bir adım attı.

Shanghai Kamu Güvenliği Ofisi'ne bağlı Giriş-Çıkış İdaresi Hükümet İşleri Bürosu, büronun verdiği e-vizeye sahip bir Singapur vatandaşının Cuma günü saat 13.00 sularında uçakla Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'na gelerek ülkeye e-vizeyle giriş yapan ilk yabancı uyruklu kişi olduğunu açıkladı.

E-vize olarak kısaltılan elektronik vize, kağıt üzerindeki geleneksel vizenin dijitalleştirilmiş hali. Dijital olarak saklanan vize bilgileri başvurana elektrik belge şeklinde veriliyor ve pasaport üzerine kağıt vize yapıştırmaya gerek kalmıyor. Başvuru sahibi, pasaport ve elektronik vizeyle sınırdan geçip ülkede kalabiliyor.

Çin Ulusal Göç İdaresi, ülkenin vize sistemini optimize etmek ve verimlilik ve hizmeti geliştirmek amacıyla Çin (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Lin-gang Özel Alanı'nda e-vize pilot uygulamasını başlatmıştı.

Tek giriş için kullanılabilen e-vizenin giriş geçerlilik süresi 15 gün olup, ülkede kalış süresi en fazla 30 gündür. E-vize sahibi bir kişi, Shanghai'ın herhangi bir sınır kapısından Çin'e giriş yapabiliyor ve ülkedeki herhangi bir sınır kapısından çıkış yapabiliyor.