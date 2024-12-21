Çin\'in Ay Keşfi Manyetik Alanı Aydınlatıyor

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BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracıyla Ay'ın uzak tarafından toplanan kaya örnekleri, Ay'ın manyetik alanının evrimine ilişkin çığır açan bilgiler sağladı.

Nature dergisinde perşembe günü yayımlanan örnek analizleri, Ay'ın manyetik alanının gücünde yaklaşık 3,1 milyar yıl önce keskin bir düşüş yaşandığını ve 2,8 milyar yıl önce beklenmedik bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Bu bulgular, Ay'ın enerji mekanizmasının söz konusu düşüşten sonra düşük enerjili kaldığı yönündeki yaygın teoriyle çelişiyor.

Ay'ın uzak tarafından elde edilen ilk paleomanyetik veriler, geçmişte Ay'ın manyetik alanını üreten jeofiziksel mekanizma olan Ay'ın güç sisteminin evriminin ara aşamalarının anlaşılmasına yönelik kritik ipuçları sunuyor.