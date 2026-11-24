JİUQUAN, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Zhang Jingbo, Çin'in Ay keşif programının belirlenen hedefler doğrultusunda istikrarlı şekilde ilerlediğini söyledi.

Zhang salı günü düzenlenen basın toplantısında, Uzun Yürüyüş-10A taşıyıcı roketi ile yeni nesil insanlı uzay aracı Mengzhou'nun yakın gelecekte Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'nda ortak testlerden geçirileceğini belirterek bu testlerle fırlatma prosedürünün ve sistemler arası arayüzlerin tam olarak doğrulanacağını ifade etti.

Zhang, bu testlerin ardından gerçekleştirilecek Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketinin teknik doğrulama test uçuşuyla kapsamlı uçuş testi verilerinin elde edileceğini söyledi.

Çin, 2030 yılına kadar Ay'a insanlı iniş gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Çin'in insanlı Ay keşif görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roket serisi, Uzun Yürüyüş-10 ve Uzun Yürüyüş-10A olmak üzere iki farklı konfigürasyona sahip.

Zhang, Ay'a iniş modülü Lanyue'nin ilk uçuş görevinin de planlandığı şekilde ilerlediğini kaydetti. Lanyue, Çince'de "Ay'ı Kucaklamak" anlamına geliyor.