Çin'in Barış Gemisi Cezayir'de

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CEZAYİR, 22 Kasım (Xinhua) -- "2024 Uyum Görevi" çerçevesinde faaliyet gösteren Çin donanmasına ait "Barış Gemisi" adlı hastane gemisi Cezayir Limanı'nda teknik mola verdi.

Perşembe günü sabah saat 10.00 sularında Cezayir Limanı'na yanaşan gemi 5 gün mola verecek. Güvertede toplanan gemi mürettebatı, kendilerini karşılamaya gelen kalabalığı selamladı.

Gemiyi limanda Cezayirli askeri yetkililer, Cezayir'deki Çin Büyükelçiliği personeli ve diğer temsilciler karşıladı.

Mola sırasında gemi, Cezayirli doktorlar, subaylar, ülkedeki Çin vatandaşları ve Çinli işletme çalışanlarından oluşan grupların ziyaretine açılacak. Gemi mürettebatı ise yerel bir askeri müzeyi ziyaret edecek ve Cezayirli deniz subaylarıyla dostluk maçı yapacak.