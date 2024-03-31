Çin'in Çevrimiçi Perakende Satışları İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

Güncel

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in çevrimiçi perakende satışları, 2024 yılının ilk iki ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, söz konusu dönemde çevrimiçi perakende satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 artarak 2,15 trilyon yuan (yaklaşık 303 milyar ABD doları) seviyesine yükseldi.

Ülke genelindeki fiziksel malların çevrimiçi perakende satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artışla 1,82 trilyon yuana ulaşarak Çin'in toplam tüketim malları perakende satışlarına yüzde 22,4 oranında katkıda bulundu.

Ayrıca, buz ve kar turizmine ilişkin tüketimin bu yıl Bahar Bayramı tatili sırasında hız kazandığı ve önemli e-ticaret platformlarındaki kayak ekipmanı satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla arttığı belirtildi.