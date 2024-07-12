Çin'in dış ticareti 2024'ün ilk yarısında yeni bir zirveye ulaştı

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BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in dış ticareti 2024'ün ilk yarısında yeni bir zirveye ulaşarak, ekonomik toparlanmaya daha fazla ivme kazandırdı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin Cuma günü açıkladığı verilere göre, Ocak-Haziran döneminde mal ticareti hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 artarak 21,17 trilyon yuan (yaklaşık 2,97 trilyon ABD doları) oldu. İhracat yüzde 6,9 oranında, ithalat ise yüzde 5,2 oranında arttı.

Uzmanlar böylece dış ticaretteki olumlu eğilimin daha da güçlendiğini belirtti.

Yılın ikinci çeyreğinde, ithalat ve ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda yüzde 7,4 artış görüldü. Bu oran, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen yüzde 4,9 ve geçen yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen yüzde 1,7'lik artışın oldukça üzerinde kaldı.