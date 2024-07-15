Çin'in Doğalgaz Üretimi ve İthalatı Artıyor

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BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğalgaz üretimi 2024 yılının ilk yarısında istikrarlı büyümesini devam ettirdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre ülkede Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 123,6 milyar metreküp doğalgaz üretildi.

Verilere göre Çin'in doğalgaz ithalatı da bu dönemde hızlı bir büyüme kaydetti. Ülke, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 artışla toplam 64,65 milyon ton doğalgaz ithal etti.

Büroya göre yalnızca Haziran ayında doğalgaz üretimi yıllık yüzde 9,6 artışla 20,2 milyar metreküpe yükseldi.