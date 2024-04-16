Çin'in GSYİH'si 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,3 arttı

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BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin GSYİH'si yılın ilk çeyreğinde 29,63 trilyon yuana (yaklaşık 4,17 trilyon ABD doları) ulaştı.

Çeyrek bazında bakıldığında, ilk üç ayda ekonomi yüzde 1,6 büyüdü.

NBS Yardımcı Direktörü Sheng Laiyun düzenlediği basın toplantısında, "Çin'in yüksek kaliteli kalkınması, ilk çeyrekte yeni başarılar kaydetti. Ulusal ekonomi ise toparlanma ivmesini sürdürerek iyi bir başlangıç yaptı" ifadelerini kullandı.

Sheng, söz konusu dönemde yükselen üretim talebi, istikrarlı istihdam ve fiyatlar ile artan piyasa güveni gibi olumlu faktörlerden söz etti.

Sheng, "Ekonomik toparlanmaya güç veren bu olumlu faktörler giderek çoğalıp güçlenirken, yıllık büyüme için iyi bir zemin oluşturuyor" dedi.

Sheng, ilk çeyrekteki yukarı yönlü ivmeyi, destekleyici hükümet politikalarının uygulanması ve yoğunlaştırılan makro kontrol çabalarıyla ilişkilendirdi.

Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,2 GSYİH büyümesi gerçekleştiren Çin, 2024'te yüzde 5 civarında yıllık ekonomik büyüme hedefliyor.