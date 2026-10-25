Çin'in Guovang ağına 28. uydu grubu 674'üncü Long March fırlatmasıyla eklendi - Son Dakika
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Çin'in Guovang ağına 28. uydu grubu 674'üncü Long March fırlatmasıyla eklendi

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Çin, Guovang takım uydu ağının parçası olacak internet uydularının 28. grubunu Long March-8A roketiyle Haynan Adası'ndaki ticari uzay aracı merkezinden fırlattı. Uyduların planlanan konuma ulaştığı belirtildi; bu, Long March roketleriyle yapılan 674'üncü fırlatma oldu.

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu "Guovang" takım uydu ağının parçasını oluşturacak internet uydularının 28. grubunu uzaya gönderdi.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, internet takım uydu ağının parçasını oluşturacak uydu grubu, Long March-8A roketiyle Haynan Adası'ndaki ticari uzay aracı merkezinden fırlatıldı.

Uyduların planlanan konuma ulaştığı belirtildi.

Bu fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 674'üncü fırlatma görevi oldu.

"Guovang" (ulusal ağ) takım uydu ağının parçasını oluşturacak "Hualienvang" (internet) uydularının ilk grubu 16 Aralık 2024'te fırlatılmış, 2025'te 16, bu yıl da 10 grup uydu uzaya gönderilmişti.

"Ulusal ağ"

Adı Çincede "ulusal ağ" anlamına gelen Guovang, ilk kez Çin'in 2020'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) geniş bir takım uydu ağı kurmak için başvuru yapmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Çin'in ABD merkezli SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip küresel uydu internet ağı oluşturmayı amaçladığı proje, 2021'de ülkenin kabinesi Devlet Konseyine bağlı olarak kurulan Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi (China SatNet) tarafından yürütülüyor.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayi Şirketinin (CASIC) ana yüklenici olduğu proje kapsamında 13 bin uydunun, alçak yer yörüngesine konumlandırılması planlanıyor.

ITU düzenlemelerine göre, takım uydu ağı operatörlerinin frekans hakkı kazanabilmeleri için bazı uydu konuşlandırma eşiklerini belirli sürelerde aşma şartı bulunuyor.

Guovang projesi için ağın yüzde 10'unu oluşturan 1300 uydunun 2029 sonuna kadar, yüzde 50'sini oluşturan 6 bin 500 uydunun ise 2035'e kadar yörüngeye konuşlandırılması gerekiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çin'in Guovang ağına 28. uydu grubu 674'üncü Long March fırlatmasıyla eklendi - Son Dakika
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