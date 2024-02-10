Çin\'in Hainan Eyaleti, Biyoçeşitlilik Koruma Stratejisi ve Eylem Planı Yayımladı

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HAİKOU, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki tropik ada eyaleti Hainan, 2030 yılına kadar bozulmuş ekosistemlerin yüzde 30'unun restorasyonunu öngören bir biyoçeşitlilik koruma stratejisi ve eylem planı yayımladı.

Bu plan, geçen ay Ekoloji ve Çevre Bakanlığı tarafından yayımlanan Çin'in biyoçeşitlilik koruma planının ardından biyoçeşitliliğin korunmasına ilişkin ilk eyalet stratejik planı olma özelliğini taşıyor.

Plana göre Hainan, doğal kıyı şeridi koruma oranının yüzde 63'ten fazla olmasını sağlamaya hazırlanıyor.

Plan ayrıca Hainan'ın 2030 yılına kadar karasal biyoçeşitlilik arka plan araştırmasını tamamlamasını ve tüm eyaleti kapsayan bir biyoçeşitlilik izleme ağı ve denetim platformu kurmasını da öneriyor. Plan ile karasal, iç su, kıyı ve deniz ekosistemlerinin yüzde 30'u etkin bir şekilde korunacak.

Hainan, yıllar boyunca gerçekleştirdiği koruma girişimleri sayesinde Çin'de biyolojik çeşitliliğin korunması için iyi bir örnek teşkil ediyor.

Küresel olarak 34 biyolojik çeşitlilik sıcak noktasından biri olan eyalet, Çin'deki en iyi korunmuş ve en geniş devamlı tropikal yağmur ormanlarına sahip. Aynı zamanda, Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından kritik tehlike altında olduğu ilan edilen ve dünyanın en nadir primatı olan Hainan gibonunun da tek yaşam alanı.

Ön istatistiklere göre, Çin'de kurulan ilk beş ulusal parktan biri olan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nda 4.367 yüksek bitki türü ve 651 yabani omurgalı türü bulunuyor.

Daha önce tropik ada, doğal mercan resifleri, mangrovlar ve deniz çayırı yataklarının yoğun dağılım alanlarının güçlü bir şekilde korunmasının yanı sıra Çin beyaz yunusları, yeşil kaplumbağalar, şahin gagalı kaplumbağalar ve dev istiridyeler gibi nadir ve nesli tükenmekte olan türlerin koruma seviyesinin arttırılması da dahil olmak üzere deniz doğal rezervlerinin iyileştirilmesi için ilgili tedbirleri yayımlamıştı.