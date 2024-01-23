 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'in Hainan Havayolları, Kahire'ye direkt uçuşları başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Hainan Havayolları, Kahire'ye direkt uçuşları başlattı

Çin'in Hainan Havayolları'na ait bir uçak, 253 yolcuyla Kahire Uluslararası Havalimanı'na iniş yaparak Çin'in Shenzhen metropolü ile Mısır'ın başkenti Kahire arasındaki direkt uçuşları resmen başlattı. Seferler Boeing 787 Dreamliner tipi uçaklarla Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Bu yeni rotanın turizm ve ticareti artırması bekleniyor.

Çin\'in Hainan Havayolları, Kahire\'ye direkt uçuşları başlattı
23.01.2024 - 14:06,
Abone Ol

KAHİRE, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Hainan Havayolları'na ait 253 yolcu taşıyan bir uçağın Pazar günü Kahire Uluslararası Havalimanı'na inmesiyle Çin'in güneyindeki Shenzhen metropolü ile Mısır'ın başkenti Kahire arasındaki direkt uçuşlar resmen başlamış oldu.

Boeing 787 Dreamliner tipi uçakla gerçekleştirilen seferler her Salı, Perşembe ve Pazar günleri gidiş-dönüş olacak şekilde planlandı.

Bu, Kovid-19 pandemisinin patlak vermesinden bu yana havayolu şirketi tarafından bir Afrika destinasyonuna başlatılan ilk direkt uluslararası uçuş rotası olma özelliği taşıyor.

Yeni rotanın Çin ve Mısır arasındaki turizm ve ticareti artırması bekleniyor.

Pazar günü gece saatlerinde Kahire'de düzenlenen açılış törenine Mısır Turizm Tanıtım Kurumu, Mısır Sivil Havacılık Kurumu ve Kahire Uluslararası Havalimanı yetkililerinin yanı sıra Hainan Havayolları'nın Kahire ofisinden temsilciler katıldı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Kahire Uluslararası Havalimanı, Çin Halk Cumhuriyeti, Kahire, Mısır, Ulaşım, Havacılık, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hainan Havayolları, Kahire'ye direkt uçuşları başlattı - Son Dakika


21:12
Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı

Son Dakika
21:12 Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:22:01. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Hainan Havayolları, Kahire'ye direkt uçuşları başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement