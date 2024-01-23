Çin\'in Hainan Havayolları, Kahire\'ye direkt uçuşları başlattı

KAHİRE, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Hainan Havayolları'na ait 253 yolcu taşıyan bir uçağın Pazar günü Kahire Uluslararası Havalimanı'na inmesiyle Çin'in güneyindeki Shenzhen metropolü ile Mısır'ın başkenti Kahire arasındaki direkt uçuşlar resmen başlamış oldu.

Boeing 787 Dreamliner tipi uçakla gerçekleştirilen seferler her Salı, Perşembe ve Pazar günleri gidiş-dönüş olacak şekilde planlandı.

Bu, Kovid-19 pandemisinin patlak vermesinden bu yana havayolu şirketi tarafından bir Afrika destinasyonuna başlatılan ilk direkt uluslararası uçuş rotası olma özelliği taşıyor.

Yeni rotanın Çin ve Mısır arasındaki turizm ve ticareti artırması bekleniyor.

Pazar günü gece saatlerinde Kahire'de düzenlenen açılış törenine Mısır Turizm Tanıtım Kurumu, Mısır Sivil Havacılık Kurumu ve Kahire Uluslararası Havalimanı yetkililerinin yanı sıra Hainan Havayolları'nın Kahire ofisinden temsilciler katıldı.