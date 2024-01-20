Çin\'in Ham Petrol Üretimi 2023\'te Büyümeye Devam Etti

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu'ndan alınan (NBS) resmi verilere göre Çin'in ham petrol üretimi Aralık 2023'te istikrarlı bir büyüme kaydetti.

NBS verileri, 2023 yılının tamamında ham petrol üretiminin yıllık yüzde 2 artışla 208,91 milyon tona ulaştığını gösterdi.

Üretim geçtiğimiz ay, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 arttı ve 17,65 milyon tona ulaştı.

Verilere göre, 2023 yılında Çin yıllık yüzde 11 artışla 563,99 milyon ton ham petrol ithal etti.