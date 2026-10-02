Çin\'in Hangzhou kentinde robot-insan etkileşimi etkinlikleri 1-3 Ekim\'de düzenleniyor

Çin'in Hangzhou kentinde robot-insan etkileşimi etkinlikleri 1-3 Ekim'de düzenleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Hangzhou kentinde 1-3 Ekim arasında insan-robot etkileşimine dönük etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında kentte insanlarla robotların etkileşimini ele alan programlara yer veriliyor.
HANGZHOU, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Hangzhou kentinde 1-3 Ekim tarihlerinde insanlarla robotların etkileşimine yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?