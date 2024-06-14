Çin'in hastane gemisi Ark Peace, 13 ülkeyi ziyaret edecek

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Ark Peace adlı hastane gemisinin, 2024 yılı Haziran ortasından 2025 yılı Ocak ortasına kadar Uyum Misyonu-2024 görevini gerçekleştireceğini söyledi.
Zhang, Cuma günü yaptığı açıklamada, geminin Seyşeller, Tanzanya, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Kamerun, Benin, Moritanya, Cibuti ve Sri Lanka olmak üzere 13 ülkeyi ziyaret edeceğini ve buralardaki yerel halka tıbbi hizmet sunacağını belirtti.
Geminin Fransa ve Yunanistan'a da uğrayacağını söyleyen Zhang, böylelikle Ark Peace gemisinin göreve başlamasından bu yana 12. denizaşırı misyonun gerçekleştirileceğini kaydetti.
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