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Çin'in Henan eyaletinde yoğun kar yağışı - Son Dakika
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Çin'in Henan eyaletinde yoğun kar yağışı

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da yoğun kar yağışı altında sokakta bekleyen insanlar, 11 Aralık 2023. Eyaletin merkezi Zhengzhou'da Pazartesi sabahı okullar tatil edildi ve uçuşlar ertelendi. Yağış miktarı 14,2 milimetre olurken, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Çin\'in Henan eyaletinde yoğun kar yağışı
11.12.2023 - 19:11,
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ZHENGZHOU, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da yoğun kar yağışı altında sokakta bekleyen insanlar, 11 Aralık 2023.

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletini vuran tipi nedeniyle, eyaletin merkezi Zhengzhou'da Pazartesi sabahı okullar tatil edildi ve uçuşlar ertelendi.

Kentin hava durumu istasyonunun verdiği bilgilere göre, Pazar günü geç saatlerden Pazartesi günü erken saatlere kadarki 6 saat içinde Zhengzhou istasyonundaki yağış miktarı 14,2 milimetre olurken, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. (Fotoğraf: Wu Gang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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