Çin'in Hizmet Ticareti Yüzde 4,9 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Hizmet Ticareti Yüzde 4,9 Arttı

Çin\'in Hizmet Ticareti Yüzde 4,9 Arttı
06.06.2026 15:00
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Çin'in hizmet ticareti, 2023'ün ilk dört ayında seyahat ve bilgi yoğun hizmetlerde büyüdü.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in hizmet ticareti, yılın ilk dört ayında seyahat ve bilgi yoğun hizmet ihracatında kaydedilen güçlü büyümenin de etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artış sergiledi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre, hizmet ithalat ve ihracatının toplam değeri ocak-nisan döneminde yaklaşık 2,49 trilyon yuana (yaklaşık 364,65 milyar ABD doları) ulaştı.

Söz konusu dönemde tüm hizmet ihracatı sektörleri arasında en hızlı büyüme oranını yakalayan seyahat hizmetleri ihracatı, yüzde 30,4 artışla 147,15 milyar yuana yükseldi.

Aynı dönemde bilgi yoğun hizmet ticareti, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 1,1 trilyon yuana ulaşarak toplam hizmet ticaretinin yüzde 44,4'ünü oluşturdu. Özellikle kültür ve eğlence hizmetleri ihracatı yüzde 39,5, fikri mülkiyet kullanım ücretleri de yüzde 20,8 artış gösterdi.

Verilere göre, aynı dönemde ulaşım hizmetleri ithalatı yüzde 24,9 artışla 316,45 milyar yuana ulaşarak ilk beş hizmet ithalat kategorisinde en hızlı büyüme ivmesini yakalayan sektör oldu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hizmet Ticareti Yüzde 4,9 Arttı - Son Dakika

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