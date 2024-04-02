Çin\'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi, 100 milyon kilovatlık yeni enerji kapasitesine ulaştı

HOHHOT, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, ülkede 100 milyon kilovatı aşkın toplam kurulu yeni enerji kapasitesine ulaşan eyalet düzeyindeki ilk bölge oldu.
Bölge enerji bürosundan Salı günü yapılan açıklamaya göre, bölgenin 100 milyon kilovatlık kurulu yeni enerji kapasitesinin yılda yaklaşık 230 milyar kilovat saat yeşil elektrik üretmesi, böylece 190 milyon tondan fazla karbondioksit emisyonu azaltmaya eşdeğer 70 milyon ton standart kömür tasarrufu sağlaması bekleniyor.
Bölge ayrıca yıl içinde kurulu yeni enerji kapasitesine 40 milyon kilovat daha eklemeyi planlanıyor. Bu süre zarfında bölgedeki kurulu yeni enerji kapasitesinin, planlanandan bir yıl önce bölgedeki kurulu termik enerji kapasitesini geçmesi bekleniyor.
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Ankara'da kirasını ödemediği için hakkında tahliye kararı verilen bir kişi, evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kaçan kiracının yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ev sahibi, 2 yıldır kira alamadığı kiracısını mahkemeye vermiş ve tahliye kararı çıkmıştı. Sinirlenen kiracı, evi ateşe verdikten sonra kaçtı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken polis, şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın hazırladığı 'IMOGA'nın Ölümsüzleri' sergisi, 16 Nisan'da İstanbul Lale Vakfında sanatseverlerle buluşacak. Sergide, Tekcan'ın atölyelerinde ve müzede üretim yapan ve bugün hayatta olmayan birçok sanatçının baskı resimleri ve fotoğrafları yer alacak. Sergi, 6 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönemde gerçekleştirilecek vizyon projeleri için talimatlarını verdiğini belirtti. Büyükkılıç, Kayseri'nin desteğiyle mutlu bir şehir olacaklarını ifade etti.
Giresun'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Muhafız Alayı Komutanı Topal Osman Ağa, ölümünün 101. yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törene Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, AK Parti ve MHP Giresun Milletvekilleri, Osman Ağa'nın yakınları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Osman Ağa Meydanı'nda başlayıp Giresun Kalesi'nde devam etti.
Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda, Hint Restaurantı önüne atılan el bombası nedeniyle iş yerlerinde hasar meydana geldi. Patlama anında aracını park ederken sesleri duyan bir kişi olayı anlattı. Mahalle sakinleri ise olayın korkutucu olduğunu belirtti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1924 yılında İstanbul Üniversitesi'ne devredilen kutsal emanetler, ramazan ayı münasebetiyle üniversite mensupları için ziyarete açıldı. Ziyaret kapsamında Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, Şeyh Hamdullah hattıyla Mushaf-ı Şerif, Hz. Peygamber'in Hücre-i Saadetleri'nin tamiratından kalan parçalar, Ravza-i Mutahhara'nın aydınlatılmasında kullanılan mum, sancaklar ve Hilye-i Şerifler görülebiliyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Mahallesi'nde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Esnaflar, Büyükkılıç'a tebriklerini ileterek güven tazeledi.
MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, 31 Mart yerel yönetimler seçimlerinin sonuçlarının Malatya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Akçin, yeni dönemin demokrasiye ve ülkenin geleceğine katkı sağlamasını umut ettiğini belirtti.
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