Çin\'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi, 100 milyon kilovatlık yeni enerji kapasitesine ulaştı

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HOHHOT, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, ülkede 100 milyon kilovatı aşkın toplam kurulu yeni enerji kapasitesine ulaşan eyalet düzeyindeki ilk bölge oldu.

Bölge enerji bürosundan Salı günü yapılan açıklamaya göre, bölgenin 100 milyon kilovatlık kurulu yeni enerji kapasitesinin yılda yaklaşık 230 milyar kilovat saat yeşil elektrik üretmesi, böylece 190 milyon tondan fazla karbondioksit emisyonu azaltmaya eşdeğer 70 milyon ton standart kömür tasarrufu sağlaması bekleniyor.

Bölge ayrıca yıl içinde kurulu yeni enerji kapasitesine 40 milyon kilovat daha eklemeyi planlanıyor. Bu süre zarfında bölgedeki kurulu yeni enerji kapasitesinin, planlanandan bir yıl önce bölgedeki kurulu termik enerji kapasitesini geçmesi bekleniyor.