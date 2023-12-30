Çin\'in Wenchang kentindeki fırlatma alanında yeni ticari uzay aracı fırlatma rampası tamamlandı

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ÇEKİM TARİHİ: 29 Aralık 2023
1. Wenchang'daki fırlatma alanından çeşitli görüntüler
3. Wenchang'daki fırlatma alanından çeşitli görüntüler
Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang kentinde, Çin'in ilk ticari uzay aracı fırlatma sahasının 1 numaralı fırlatma rampasının inşaat çalışmaları Cuma günü tamamlandı.
Hainan Uluslararası Ticari Uzay Aracı Fırlatma Merkezi Müdürü Yang Tianliang'a göre proje, Çin'in yeni nesil orta ölçekli roketi Uzun Yürüyüş 8 için özel bir alan olarak hizmet verecek.
Temmuz 2022'de başlanan 1 No'lu fırlatma rampasının inşasında ekipman kurulum aşaması neredeyse tamamlandı.
"Yeni modelimiz olan ticari uzay fırlatma modeli kapsamında çok sayıda fırlatma gerçekleştirebiliriz. İleride 1 ve 2 numaralı fırlatma rampaları yılda 16 kez fırlatma yapabilecek. Gelecekte, sürecin ve teknolojinin sürekli optimizasyonu ile yılda 20 kez fırlatma yapmayı umuyoruz."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenchang'dan bildiriyor. (XHTV)
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