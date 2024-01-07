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Çin'in ilk yerli üretim büyük yolcu gemisi Adora Magic City ilk ticari seferini tamamladı - Son Dakika
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Çin'in ilk yerli üretim büyük yolcu gemisi Adora Magic City ilk ticari seferini tamamladı

Çin'in ilk yerli üretim büyük yolcu gemisi Adora Magic City, 1.119 deniz mili yol kat ederek ilk ticari seferini tamamladı. Gemi, Shanghai Wusongkou Uluslararası Kruvaziyer Terminali'nden yola çıkarak Güney Kore ve Japonya limanlarına uğradıktan sonra başlangıç noktasına geri döndü. Gemideki konuklar, Dunhuang mağaralarındaki sanatı gösteren dijital sergiyi gezme fırsatı buldu.

Çin\'in ilk yerli üretim büyük yolcu gemisi Adora Magic City ilk ticari seferini tamamladı
07.01.2024 - 15:26,
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SHANGHAİ, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'in ilk yerli üretim büyük yolcu gemisi Adora Magic City, ilk ticari seferini Pazar günü tamamladı. Gemi, yedi gün altı gece süren yolculuğunda 1.119 deniz mili yol kat etti.

1 Ocak'ta 3.000'den fazla yolcusuyla Shanghai Wusongkou Uluslararası Kruvaziyer Terminali'nden yola çıkan Adora Magic City, yolculuğu sırasında Güney Kore'nin Jeju adasındaki Seogwipo kenti limanlarının yanı sıra Japonya'nın Nagasaki ve Fukuoka kentlerindeki limanlara uğradı ve ardından Shanghai Wusongkou Uluslararası Kruvaziyer Terminali'ne geri döndü.

Dunhuang Akademisi'nden uzmanlar yolculuk sırasında Dunhuang mağaralarındaki sanatı gösteren ve gemi ile akademi tarafından ortaklaşa düzenlenen dijital sergiyi tanıtan dört konferans verdi. Gemideki konuklar denizin tadını çıkarırken, bir yandan da Dunhuang'daki sanatsal hazinelerinin replikalarını inceleme fırsatı buldu.

Gemiyi inşa eden Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne (CSSC) bağlı Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Limited Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 323,6 metre uzunluğa ve 135.500 ton brüt ağırlığa sahip yolcu gemisinin 5.246 yolcu kapasitesi ile toplam 2.125 kamaraya sahip olduğu belirtildi.

16 katlı gemide, 40.000 metrekarelik ortak yaşam ve eğlence alanı bulunuyor.

Gemi, CSSC Kruvaziyer Teknoloji Geliştirme Limited Şirketi ve Adora Cruises Limited tarafından ortaklaşa işletiliyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in ilk yerli üretim büyük yolcu gemisi Adora Magic City ilk ticari seferini tamamladı - Son Dakika
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