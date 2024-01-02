Çin\'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City sefere başladı

SHANGHAİ, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City, ilk ticari seferini gerçekleştirmek üzere Shanghai kentindeki bir limandan hareket etti. Pazartesi günü öğleden sonra yola çıkan gemi, ülkenin gemi inşa ve kruvaziyer sektörlerinde yeni bir sayfa açtı.

3.000'den fazla yolcusuyla Shanghai Wusongkou Uluslararası Kruvaziyer Terminali'nden kalkan geminin Kuzeydoğu Asya'da aralarında Japonya ve Güney Kore'nin de yer aldığı turizm merkezlerine uğraması ve Pazar günü dönüş yapması bekleniyor.

Gemiyi inşa eden Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne (CSSC) bağlı Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Limited Şirketi'ne (SWS) göre, 323,6 metre uzunluğunda ve 135.500 ton brüt ağırlığındaki Adora Magic City, 2.125 adet kamarası ile 5.246 yolcuyu ağırlayabiliyor.

16 katlı gemide toplam 40.000 metrekare büyüklüğünde ortak yaşam ve eğlence alanı bulunuyor.

SWS Genel Müdürü Chen Gang, Adora Magic City gibi büyük kruvaziyer gemilerinin inşasının, Çin'in genel gemi inşa kapasitesinde bir atılımı temsil ettiğini söyledi.

Gemi, sekiz yıllık bilimsel araştırma ve beş yıllık tasarım ve inşa sürecinin ardından Kasım ayında teslim edildi.