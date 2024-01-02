 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City sefere başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City sefere başladı

Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City, Shanghai'daki bir limandan ilk ticari seferine başladı. 323,6 metre uzunluğunda ve 135.500 ton brüt ağırlığındaki gemi, 5.246 yolcuyu ağırlayabiliyor ve Kuzeydoğu Asya'da turizm merkezlerine uğrayacak.

Çin\'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City sefere başladı
02.01.2024 - 10:54,  Güncelleme: 10:58
Abone Ol

SHANGHAİ, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City, ilk ticari seferini gerçekleştirmek üzere Shanghai kentindeki bir limandan hareket etti. Pazartesi günü öğleden sonra yola çıkan gemi, ülkenin gemi inşa ve kruvaziyer sektörlerinde yeni bir sayfa açtı.

3.000'den fazla yolcusuyla Shanghai Wusongkou Uluslararası Kruvaziyer Terminali'nden kalkan geminin Kuzeydoğu Asya'da aralarında Japonya ve Güney Kore'nin de yer aldığı turizm merkezlerine uğraması ve Pazar günü dönüş yapması bekleniyor.

Gemiyi inşa eden Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne (CSSC) bağlı Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Limited Şirketi'ne (SWS) göre, 323,6 metre uzunluğunda ve 135.500 ton brüt ağırlığındaki Adora Magic City, 2.125 adet kamarası ile 5.246 yolcuyu ağırlayabiliyor.

16 katlı gemide toplam 40.000 metrekare büyüklüğünde ortak yaşam ve eğlence alanı bulunuyor.

SWS Genel Müdürü Chen Gang, Adora Magic City gibi büyük kruvaziyer gemilerinin inşasının, Çin'in genel gemi inşa kapasitesinde bir atılımı temsil ettiğini söyledi.

Gemi, sekiz yıllık bilimsel araştırma ve beş yıllık tasarım ve inşa sürecinin ardından Kasım ayında teslim edildi.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Denizcilik, Çin, Ulaşım, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City sefere başladı - Son Dakika


11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü

Son Dakika
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
09:33 Adana'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:10:26. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City sefere başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement