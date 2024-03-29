Çin'in internet sektörü iş gelirleri ve karlarında artış kaydetti - Son Dakika
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Çin'in internet sektörü iş gelirleri ve karlarında artış kaydetti

Çin'in internet sektörü, yılın ilk iki ayında iş gelirlerinde ve karlarında istikrarlı artış kaydetti. Ocak ve Şubat'ta önde gelen internet ve ilgili hizmet şirketlerinin toplam iş gelirleri yüzde 7,6 artarak 246,3 milyar yuana yükseldi. Karlar ise yüzde 6,5 artarak 16,97 milyar yuana ulaştı.

29.03.2024 09:43
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BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin'in internet sektörü, yılın ilk iki ayında iş gelirlerinde ve karlarında istikrarlı artış kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Ocak ve Şubat'ta önde gelen internet ve ilgili hizmet şirketlerinin toplam iş gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 artarak 246,3 milyar yuana (yaklaşık 34,71 milyar ABD doları) yükseldi.

Bu şirketlerin toplam karlarıysa bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarak 16,97 milyar yuana ulaştı.

Önde gelen internet ve ilgili hizmet şirketleri, yıllık iş geliri en az 20 milyon yuan olan şirketleri ifade ediyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in internet sektörü iş gelirleri ve karlarında artış kaydetti - Son Dakika

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