Çin'in internet sektörü iş gelirleri ve karlarında artış kaydetti

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin'in internet sektörü, yılın ilk iki ayında iş gelirlerinde ve karlarında istikrarlı artış kaydetti.
Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Ocak ve Şubat'ta önde gelen internet ve ilgili hizmet şirketlerinin toplam iş gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 artarak 246,3 milyar yuana (yaklaşık 34,71 milyar ABD doları) yükseldi.
Bu şirketlerin toplam karlarıysa bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarak 16,97 milyar yuana ulaştı.
Önde gelen internet ve ilgili hizmet şirketleri, yıllık iş geliri en az 20 milyon yuan olan şirketleri ifade ediyor.
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