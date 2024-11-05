Çin'in J-35A Savaş Uçağı Fuarla Tanıtılacak

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Hava Kuvvetleri'ne ait bir J-35A savaş uçağı, 5 Kasım 2024. (Fotoğraf: Chen Yang/Xinhua)
Çin'in J-35A savaş uçağının da aralarında bulunduğu yeni askeri ekipmanlar, Airshow China olarak da bilinen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenecek.
Fuar, 12-17 Kasım tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenecek.
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