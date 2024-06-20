Çin'in Kaliteli Yeni Üretici Güçleri Geliştirme Stratejisi Dünya Ekonomisine Etki Yaratıyor

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BRÜKSEL, 20 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Enstitüsü, Brüksel'de düzenlediği Çin-Avrupa Düşünce Kuruluşları Forumu'nda kaliteli yeni üretici güçlere ilişkin bir rapor yayımladı.

Foruma katılan uzmanlar, Çin'in bu kavramı ortaya koymasının hem Çin hem de dünyanın refah ve kalkınmasına yeni bir erdem ve ivme kazandıracağını kaydetti.

Avrupa-Asya Merkezi Eş Başkanı Jean de Ruyt, Çin'in kaliteli yeni üretici güçler geliştirme konusundaki hızlı uygulamalarının önemli sonuçlar vererek, Avrupa'yı teknolojik ve endüstriyel devrimlere ayak uydurmaya yönelttiğini ifade etti.

De Ruyt, "Buna uyum sağlamak zorundayız. Sanayi ve ekonomimizi değiştirmenin doğru yolu kesinlikle bu" dedi.

Çin'in en büyük ikinci ticaret ortağı ve kritik bir yabancı yatırım kaynağı olarak Avrupa Birliği'nin (AB) rolüne dikkat çeken de Ruyt, özellikle elektrikli araç sektöründe diyalog ve işbirliğinin önemini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreter Yardımcısı Fabrizio Hochschild, kaliteli yeni üretici güçler kavramının tam zamanında ortaya konulan kavramsal bir inovasyon olduğunu, ayrıca Çin'in ekonomik kalkınması açısından kritik önem taşımakla kalmayıp aynı zamanda Çin sınırlarının ötesinde de etki yarattığını ifade etti.

Hochschild, Çin'in stratejisinin, BM'nin dijital teknoloji, yapay zeka ve inovasyon vizyonuyla uyuşan ilerici bir model oluşturduğunu belirtti.

Yapay zekanın bir eşitsizlik ve gerilim kaynağı değil, küresel barış ve sürdürülebilir kalkınma için bir araç işlevi görmesi gerektiğini vurgulayan Hochschild, bu alanda Çin'in liderliğine ve uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Rapora göre, Çin uzun yıllardır küresel büyümenin önemli bir itici gücü olup, küresel ekonomik büyümeye yılda ortalama yüzde 30 katkı sağlıyor. Çin'in teknolojik inovasyon desteğiyle kaliteli yeni üretkenliği hızlı şekilde oluşturmasının, küresel ekonomik kalkınmaya kayda değer bir ivme kazandırması bekleniyor.

Çin'in küresel yeşil ve düşük karbonlu kalkınma konusundaki kritik rolünden de bahseden rapor, Çin'in dünyada yeşil dönüşüm maliyetini büyük oranda azaltan güneş enerjisi ekipmanları, elektrikli araçlar ve diğer teknolojilere yönelik verimli üretim ve imalat sistemlerine dikkat çekiyor.

AB Ulaştırmadan Sorumlu eski Komisyon Üyesi ve Avrupa-Asya Merkezi Başkan Yardımcısı Violeta Bulc, kaliteli yeni üretici güçler geliştirmenin çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunduğunu ve sınırlı doğal kaynaklara bağımlılığı azalttığını ifade etti.

Çinli süt ürünleri devi Mengniu Grubu'nun Başkan Yardımcısı Li Pengcheng, süt ürünleri endüstrisinin geleneksel sektörü yeni kaliteyle modernleştirmek üzere inovasyon, dijital zeka ve yeşil kalkınmayı başlıca üç dinamo olarak benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Belçika-Çin Ekonomi ve Ticaret Konseyi Başkan Yardımcısı Vincent de Saedeleer, Çin'in çeşitli alanlarda inovasyonu teşvik ettiğine dikkat çekerek, küresel sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek üzere Çin ile Avrupa arasında diyalog, etkileşim ve işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Avrupa-Asya Merkezi Başkan Yardımcısı ve BM eski Genel Sekreter Yardımcısı Erik Solheim ise Çin-Avrupa Düşünce Kuruluşları Forumu öncesinde Xinhua'ya verdiği özel söyleşide, Çin'in kaliteli yeni üretkenliği geliştirme arayışının insan toplumu için kayda değer bir ilerleme anlamına geleceğini ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesine yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

Çin'in yeni kalkınma kavramlarıyla uyuşan inovasyon odaklı, kaliteli yeni üretici güçler geliştirmesinden övgüyle bahseden Solheim, diğer ülkelere Çin'in teknolojik inovasyon ve yeşil kalkınma başarılarından ders alma çağrısı yaptı.

Derinlemesine inceleme ve araştırmalara dayanan ve beş bölümden oluşan rapor, kaliteli yeni üretici güçler kavramını sistematik olarak açıklıyor.

Xinhua Haber Ajansı ve Avrupa-Asya Merkezi'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı foruma Çin ve Avrupa'daki siyaset, düşünce kuruluşu, medya ve iş çevrelerinin yanı sıra uluslararası kuruluşlardan 100'ü aşkın temsilci katıldı.