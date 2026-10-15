Çin'in kuzeydoğusunda Fujin'de çiftçiler hasattan dönüşte drone ile görüntülendi

Çin'in kuzeydoğusunda Fujin'de çiftçiler hasattan dönüşte drone ile görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Fujin kentinde çiftçilerin hasattan dönüşü, 14 Ekim 2026'da havadan drone ile çekilen fotoğrafa yansıdı. Çin'in en çok tahıl üreten eyaleti olan Heilongjiang'da sonbahar hasadı tüm hızıyla sürüyor.
HARBİN, 15 Ekim (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Fujin kentinde hasattan dönen çiftçiler görülüyor, 14 Ekim 2026.
Çin'in en çok tahıl üreten eyaleti Heilongjiang'da sonbahar hasadı tüm hızıyla devam ediyor. (Fotoğraf: Qu Yubao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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