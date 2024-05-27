Çin'in Liubao siyah çayı: Güçlü aroması ve tıbbi faydalarıyla bilinen bir ticaret ürünü - Son Dakika
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Çin'in Liubao siyah çayı: Güçlü aroması ve tıbbi faydalarıyla bilinen bir ticaret ürünü

Çin\'in Liubao siyah çayı: Güçlü aroması ve tıbbi faydalarıyla bilinen bir ticaret ürünü

Çin'in Liubao siyah çayı, güçlü ve kalıcı aroması ve tıbbi faydalarıyla bilinen bir çaydır. 1.500 yılı aşkın bir geçmişi olan bu çay, bir asırdan fazla bir süre önce Deniz İpek Yolu'yla Güneydoğu Asya ülkelerine ihraç edilmiştir. Güneydoğu Asya'daki Çinli göçmenler tarafından bitkisel bir ilaç olarak kullanılan Liubao çayı, günümüzde Çin'in güneyindeki Guangxi eyaletinin çay ürünleri sembolü haline gelmiştir. Guangxi eyaletindeki Wuzhou şehrinde yaklaşık 20.667 hektar çay tarlası bulunmakta ve üretim değeri 16 milyar yuanı aşmaktadır. Liubao çayı yapım tekniği, 2014 yılında Çin'in ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmiştir.

27.05.2024 19:13
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ÇEKİM TARİHİ: Son görüntüler

Liubao çayının çeşitli görüntüleri

Güçlü ve kalıcı aroması ve tıbbi faydalarıyla bilinen Çin'in Liubao siyah çayı, 1.500 yılı aşkın bir geçmişe sahip.

Bir asırdan fazla bir süre önce Liubao çayı en önemli ticaret ürünlerden biri olarak Deniz İpek Yolu'yla Güneydoğu Asya ülkelerine ihraç edildi.

19. yüzyılın ikinci yarısında, Güneydoğu Asya'daki Çinli göçmenler tarafından sıcak ve nemli iklimde bitkisel bir ilaç olarak kullanılan Liubao çayı daha popüler hale geldi.

Günümüzde ihracatı daha da artan Liubao çayı, Çin'in güneyindeki Guangxi eyaletinin çay ürünleri sembolü haline geldi.

Liubao çayı yapımı tekniğiyle ünlü olan Guangxi eyaletinin Wuzhou şehrinde yaklaşık 20.667 hektar çay tarlası bulunuyor ve üretim değeri 16 milyar yuanı (yaklaşık 2,24 milyar dolar) aşıyor.

Liubao çay yapım tekniği 2014 yılında Çin'in ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuzhou'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

Güneydoğu Asya, İpek Yolu, Miras, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Liubao siyah çayı: Güçlü aroması ve tıbbi faydalarıyla bilinen bir ticaret ürünü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Liubao siyah çayı: Güçlü aroması ve tıbbi faydalarıyla bilinen bir ticaret ürünü - Son Dakika
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