Çin\'in Maiji Dağı Mağaraları sonbaharda çok sayıda turisti kendine çekiyor

Çin'in Maiji Dağı Mağaraları sonbaharda çok sayıda turisti kendine çekiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in ünlü Maiji Dağı Mağaraları, sonbahar manzarasıyla çok sayıda turistin ilgisini çekiyor. Tianshui'deki mağaralar, sonbahar görünümü sayesinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.
TİANSHUİ, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin'in ünlü Maiji Dağı Mağaraları sonbahar manzarasıyla çok sayıda turistin ilgisini çekiyor.
Kaynak: Xinhua
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