Çin'in NEV Satışları İlk Kez Yüzde 60'ı Geçti
Temmuz ayında Çin'de yeni enerjili araç satışları, toplam satışların yüzde 60'ını aştı.
BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili araç (NEV) satışları temmuz ayında ilk kez aylık yeni araç satışlarının yüzde 60'ından fazlasını oluşturdu. Yılın ilk yedi ayındaki toplam oran ise yüzde 50'yi aştı.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, yalnızca temmuz ayında ülkenin NEV üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 artışla 1,57 milyon adedi geride bırakırken, satışlar da yüzde 23,7 artarak 1,56 milyon adedin üzerine çıktı.
Kaynak: Xinhua
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