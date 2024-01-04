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Çin'in Qinghai eyaletinin temiz enerji kapasitesi 2023'te 51,07 milyon kilovata ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Qinghai eyaletinin temiz enerji kapasitesi 2023'te 51,07 milyon kilovata ulaştı

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin toplam kurulu temiz enerji kapasitesi 2023 yılında 51,07 milyon kilovata ulaştı. Qinghai Elektrik Enerjisi Limited Şirketi, kurulu temiz enerji kapasitesinde yüzde 23,77'lik bir artış kaydetti ve yeni eklenen kapasite 9,8 milyon kilovata ulaştı. Eyalet, hidroelektrik üretimini geçerek en büyük enerji kaynağı haline geldi ve zengin su, güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarıyla biliniyor.

Çin\'in Qinghai eyaletinin temiz enerji kapasitesi 2023\'te 51,07 milyon kilovata ulaştı
04.01.2024 - 15:07,
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XİNİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin toplam kurulu temiz enerji kapasitesi 2023 yılında 51,07 milyon kilovata ulaştı.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi Qinghai Elektrik Enerjisi Limited Şirketi, kurulu temiz enerji kapasitesinde 2022 yılı sonuna kıyasla yüzde 23,77'lik güçlü bir artış kaydederken, yeni eklenen kapasite ise 9,8 milyon kilovata ulaştı.

Plato üzerine kurulu eyalette, yeni enerji üretimi 2023 yılında ilk kez hidroelektrik üretimini geçerek en büyük enerji kaynağı haline geldi.

Qinghai- Tibet Platosu üzerinde yer alan Qinghai eyaleti, Sarı Nehir, Yangtze ve Lancang nehirlerinin pınarlarına ev sahipliği yapıyor. Eyalet zengin su, güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarıyla biliniyor.

Kaynak: Xinhua
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