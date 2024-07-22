Çin'in Shanghai Borsası, STAR 200 Endeksi'ni Başlatacak - Son Dakika
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Çin'in Shanghai Borsası, STAR 200 Endeksi'ni Başlatacak

Çin\'in Shanghai Borsası, STAR 200 Endeksi\'ni Başlatacak

Çin'in Shanghai Borsası, Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu (STAR) piyasasında işlem gören şirketlerin performanslarını izlemek amacıyla STAR 200 Endeksi'ni 20 Ağustos'ta başlatacağını duyurdu. STAR 200 Endeksi, küçük ölçekli piyasa değerine ve iyi likiditeye sahip 200 STAR piyasası şirketini seçecek.

22.07.2024 13:45
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BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Shanghai Borsası Pazar günü, Çin'in Nasdaq tarzı bilim ve teknoloji inovasyon tahtası olan Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu (STAR) piyasasında işlem gören şirketlerin performanslarını izlemek üzere 20 Ağustos'ta Shanghai Borsası STAR 200 Endeksi başlatacağını duyurdu.

STAR 200 Endeksi, endeks örneği olarak küçük ölçekli piyasa değerine ve iyi likiditeye sahip 200 STAR piyasası şirketini seçiyor.

Shanghai Borsası'na göre piyasanın ölçek tabanlı endeks serilerini oluşturan STAR 50 Endeksi, STAR 100 Endeksi ve STAR 200 Endeksi, farklı piyasa değeri ölçekleriyle borsada işlem gören şirketlerin kağıtlarının genel performansını yansıtıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Shanghai Borsası, STAR 200 Endeksi'ni Başlatacak - Son Dakika

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