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Çin'in Shenzhen kentinde otonom sürüşlü yolcu uçağı için kent hava trafiği merkezi faaliyete geçti - Son Dakika
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Çin'in Shenzhen kentinde otonom sürüşlü yolcu uçağı için kent hava trafiği merkezi faaliyete geçti

Shenzhen'deki kent hava trafiği merkezi, otonom sürüşlü yolcu uçağı için faaliyete geçerek kentsel hava işletmesine başladı. Merkez, düşük irtifalı kentsel hava hareketliliği işletmesini destekliyor ve sektörün genişlemesi bekleniyor.

Çin\'in Shenzhen kentinde otonom sürüşlü yolcu uçağı için kent hava trafiği merkezi faaliyete geçti
27.12.2023 - 14:48,
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SHENZHEN, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Shenzhen metropolünde otonom sürüşlü yolcu uçağı için bir kent hava trafiği merkezi Salı günü faaliyete geçerek kentsel hava işletmesine başladı.

Bao'an bölgesinde yer alan kent hava trafiği gösterim merkezinde, 4.500 metrekareyi kapsayan alan üzerinde bir apron, bir hangar ile komuta ve sevk merkezi yer alıyor.

Merkez, düşük irtifalı kentsel hava hareketliliği işletmesini destekliyor. Sektörün gelecekte gezi, bilim ve teknoloji projeleri ve bilimi halka yayma eğitimi amaçlı kentsel hava hareketliliği seyahatlerini içerecek şekilde genişlemesi bekleniyor.

Çin'in önde gelen drone üreticisi DJI'ya ev sahipliği yapan Shenzhen kenti, düşük irtifalı kentsel hava hareketliliği ekonomisinin gelişimini teşvik etmeye çalışıyor. Kent yönetimi, hem yolcu hem kargo taşımacılığı hem de düşük irtifalı hava turu hizmetleri için elverişli ve etkin bir düşük irtifalı altyapı sistemi geliştirmede ülkeye liderlik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in Shenzhen kentinde otonom sürüşlü yolcu uçağı için kent hava trafiği merkezi faaliyete geçti - Son Dakika
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