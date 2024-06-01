Çin'in Shenzhen şehri ile Viyana arasındaki direkt hava rotası yeniden başlatıldı - Son Dakika
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Çin'in Shenzhen şehri ile Viyana arasındaki direkt hava rotası yeniden başlatıldı

Çin'in güneyindeki teknoloji merkezi Shenzhen ile Avusturya'nın başkenti Viyana'yı birbirine bağlayan direkt hava rotası, Kovid-19 salgınının ardından yeniden başlatıldı. Hainan Havayolları tarafından gerçekleştirilen uçuşlar, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenecek.

01.06.2024 14:31
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VİYANA, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki teknoloji merkezi Shenzhen ile Avusturya'nın başkenti Viyana'yı birbirine bağlayan direkt hava rotası yeniden başlatıldı.

Çarşamba sabahı erken saatlerde Shenzhen Baoan Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ilk uçak, aynı gün yerel saatle sabah 07.55'te Viyana Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Böylece Kovid-19 salgınının ardından Hainan Havayolları, Avusturya'daki faaliyetlerine yeniden başlamış oldu.

Viyana Uluslararası Havalimanı'nın işletmecisi Flughafen Wien, gelen uçak için havalimanında görkemli bir karşılama töreni düzenledi. Güzergahtaki uçuşların, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Avusturya'nın Doğu ve Batı Avrupa'yı birbirine bağlayan önemli bir ulaşım merkezi olduğuna dikkat çeken Hainan Airlines, Cuma günü yaptığı basın açıklamasında Viyana-Shenzhen uçuşlarının yeniden başlamasının Çin ve Avrupa arasında seyahat eden insanlar için daha fazla seçenek sunacağını ve Çin-Avusturya dostane stratejik ortaklığını daha ileri bir seviyeye taşımasına yardımcı olacağını söyledi.

Hainan Havayolları, daha önce Shenzhen'i Vancouver, Paris, Roma, Milano ve Brüksel gibi yurtdışındaki büyük şehirlere bağlayan direkt uçuşlar başlatmıştı.

Kaynak: Xinhua

Avusturya, Viyana, Ulaşım, Havacılık, Dış Politika, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Shenzhen şehri ile Viyana arasındaki direkt hava rotası yeniden başlatıldı - Son Dakika

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