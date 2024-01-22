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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7,0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7,0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu bilgisi verilirken, yaklaşık yarım saat sonra bölgede 5,1, 5,5 ve 5,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti. Deprem başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi.

Çin\'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi\'nde 7,0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
22.01.2024 - 22:57,
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kurumun internet sitesinden verilen bilgiye göre, TSİ 21.09'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu bilgisi verilirken, yaklaşık yarım saat sonra bölgede 5,1, 5,5 ve 5,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.

İlk açıklamasında Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildiren USGS, daha sonra depremin merkez üssünü Çin'in Aykol kasabası olarak güncelledi.

Deprem, bölge ülkelerinde de hissedildi

Deprem başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 00.09'da meydana gelen deprem sonucunda ülke genelinde hasar ve can kaybının olmadığını aktardı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı da depremin, Almatı'da 4 büyüklüğünde hissedildiğini açıkladı.

Sosyal medyada, depremin hissedildiği ülkelerde insanların sokağa çıktığı görüntüler dikkati çekti.

Kaynak: AA
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