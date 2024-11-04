Çin'in Taykonot Ekibi 6 Aylık Görevini Tamamladı - Son Dakika
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Çin'in Taykonot Ekibi 6 Aylık Görevini Tamamladı

Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki taykonotlar sağlıklı bir şekilde Dünya'ya geri döndü.

04.11.2024 04:46
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Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi, 6 aylık görevi tamamlayarak Dünya'ya ulaştı.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Yı Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu'yu taşıyan Şıncou-18 uzay kapsülü, Gobi Çölü'ndeki Dongfıng sahasına indi.

Dünya yörüngesinde 192 gün geçiren taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Daha önce Şıncou-13 görevine katılan ekibin komutanı Yı Guangfu, iki uzay görevinde yörüngede toplam 374 gün geçirerek uzayda en fazla kalan taykonot oldu.

Şıncou-18 uzay mekiğiyle, 25 Nisan'da uzaya gönderilen ekip, Tiengong Uzay İstasyonu'na gönderilen yedinci taykonot grubu olmuştu.

Ekip, Şıncou-19 mekiği ile 30 Ekim'de istasyona gönderilen taykonotlar Cay Şücı, Song Lingdong ve Vang Haozı'nın oluşturduğu yeni taykonot ekibi ile devir teslim yapmıştı.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Taykonot Ekibi 6 Aylık Görevini Tamamladı - Son Dakika

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