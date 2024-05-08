Çin'in üçüncü uçak gemisi Fucien deneme seyrini tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in üçüncü uçak gemisi Fucien deneme seyrini tamamladı

Çin\'in üçüncü uçak gemisi Fucien deneme seyrini tamamladı

Çin'in üçüncü uçak gemisi olan Fucien, 1 Mayıs'ta başladığı deneme seyrini tamamlayarak Şanghay'daki tersaneye döndü. Deneme seyrinde geminin sistemleri test edildi ve beklenen sonuçlar alındı. Geminin ilerleyen günlerde daha fazla deneme seyri yapması planlanıyor. Çin, 2035 yılına kadar 6 uçak gemisi filosu oluşturmayı hedefliyor.

08.05.2024 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in üçüncü uçak gemisi "Fucien"in, 1 Mayıs'ta denize açılarak başladığı ilk deneme seyrini tamamladığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Fucien uçak gemisi, 8 gün süren seyrinin ardından Şanghay'da tutulduğu Ciangnan Tersanesi'ne döndü.

Deneme seyrinde geminin itiş ve elektrik sistemlerinin ve diğer donanımlarının test edildiği ve "beklenen sonuçların alındığı" belirtildi.

Geminin ilerleyen günlerde daha fazla deneme seyri yapmasının planlandığı kaydedildi.

Çin'in üçüncü uçak gemisi

Çin'in güney eyaletlerinden Fucien'in adını taşıyan gemi, 17 Haziran 2022'de Şanghay'daki Ciangnan Tersanesi'nde suya indirilmişti.

"Tip 003" olarak sınıflandırılan 80 bin tonluk savaş gemisinde, Elektromanyetik Uçak Kalkış Sistemi (EMALS) adı verilen ileri teknoloji fırlatma rampaları bulunuyor.

Liaoning ve Şandong'un ardından Çin donanmasına katılan üçüncü uçak gemisi olan Fucien hem tasarımı hem de üretimi yerli ilk örnek olma özelliği taşıyor.

Çin'in, kuzeydoğu eyaleti Liaoning'in adını taşıyan ilk uçak gemisi, 1998'de Ukrayna'dan alınan Varyag uçak gemisinin iskeleti üzerine inşa edilmiş ve 2012'de hizmete girmişti.

Bir başka kuzeydoğu eyaletinin adını taşıyan Şandong uçak gemisi ise Liaoning'in tasarımı kopya edilerek Çin'de üretilmiş ve 2017'de hizmete alınmıştı.

Gemi sayısı bakımından dünyanın en büyük donanmasına sahip olan Çin, 2035 yılına kadar 6 uçak gemisi filosu oluşturmayı planlıyor.

Kaynak: AA

1 Mayıs, Ulaşım, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in üçüncü uçak gemisi Fucien deneme seyrini tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
17:43 Yunanistan Başbakanı Ankara’ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde
17:18 İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
17:11 Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Takımın abisinin bile biletini kestiler Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Takımın abisinin bile biletini kestiler
17:04 Çocuklar ve gençler için muhteşem eser Kayseri’de bir spor okulu daha hizmete açıldı Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:26 Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 18:18:10. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in üçüncü uçak gemisi Fucien deneme seyrini tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement