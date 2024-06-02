Çin'in uzay aracı Ay'ın karanlık yüzüne başarıyla indi - Son Dakika
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Çin'in uzay aracı Ay'ın karanlık yüzüne başarıyla indi

Çin, Ay'ın karanlık yüzünden örnek toplamak üzere gönderdiği Chang'e-6 uzay aracını başarılı bir şekilde Ay'ın karanlık yüzüne indirdi. Uzay aracı, Güney Kutbu-Aitken havzasına iniş yaparak 2 kg malzeme toplamayı hedefliyor. Toplanacak örnekler özel bir kapsülle Dünya'ya gönderilecek ve bilim adamları tarafından analiz edilecek.

02.06.2024 23:26
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- Çin'in uzay aracı Ay'ın karanlık yüzüne başarıyla indi

PEKİN - Çin, Ay'ın karanlık yüzünden örnek toplamak üzere 3 Mayıs'ta gönderdiği Chang'e-6 uzay aracını Ay'ın karanlık yüzüne başarılı bir şekilde indiğini duyurdu.

Çin, Ay'ın karanlık yüzünden örnek toplamak üzere Chang'e-6 uzay aracını Uzun Yürüyüş-5 roketi ile 3 Mayıs'ta Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden uzaya göndermişti. Çin, Chang'e-6 uzay aracının Ay'ın karanlık yüzüne başarılı bir şekilde indiğini duyurdu. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Chang'e-6'nın Pekin saatiyle 06.23'te Güney Kutbu-Aitken havzasına indiğini açıkladı. CNSA tarafından yapılan açıklamada, iniş sırasında engelleri otomatik olarak tespit etmek için otonom bir görsel engel önleme sistemi kullanıldığı ve görünür ışık kamerası Ay yüzeyinin parlaklığına ve karanlığına duyarlı nispeten güvenli bir iniş alanı seçildiği aktarıldı. İniş aracının güvenli alanının üzerinden yaklaşık 100 metre havada kaldığı ve yavaş dikey inişten önce bir lazer 3D tarayıcı kullandığı aktarıldı. İniş aracının yüzeyden malzeme toplamak için 3 gün gerektiğini bildiren CNSA, misyonun amacının bir matkap ve mekanik kol kullanarak 2 kg malzeme toplamak olduğunu aktardı.

"Tarihi an"

Çin, tarihte ilk kez bu bölgeden değerli kaya ve toprak toplamayı amaçlayan bu görevi "tarihi an" olarak tanımladı. Çin basını, uzay aracının inişinin ardından "Pekin Havacılık ve Uzay Uçuş Kontrol Merkezi'nde alkışlar yükseldiğini" yazdı.

Ayrıca, çarpma krateri olan Güney Kutbu-Aitken Havzası, güneş sisteminde bilinen en büyük havzalardan biridir.

Toplanan örnekler Dünya'ya gönderilecek

Görevin başarılı olması durumunda Ay'ın karanlık yüzünden toplanacak örnekler özel bir kapsülle Dünya'ya gönderilecek. Örneklerin bozulmasını engellemek için ise özel koşullarda muhafaza edilecek. Ay'ın karanlık yüzünden alınacak örnekler ilk olarak Çinli bilim adamları tarafınfan analiz edilecek, daha sonra ise dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar da bu fırsat için başvurabilecekler.

Çin, 2019 yılında Chang'e-4'ü indirerek bu başarıyı daha önce elde eden tek ülke olmuştu. 2020 yılında ise Chang'e-5, Ay yüzeyine inerek 1,7 kg malzeme getirmişti. Çin, 10 yıl içinde 3 mürettebatsız görev daha planlayan Çin, 2030 yılına kadar Çinli bir astronotun Ay'da yürümesini hedefliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çin'in uzay aracı Ay'ın karanlık yüzüne başarıyla indi - Son Dakika

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