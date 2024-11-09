Çin'in Uzun Yürüyüş-8 Roketi Başarılı Deneme Testini Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in Uzun Yürüyüş-8 Roketi Başarılı Deneme Testini Tamamladı

Çin\'in Uzun Yürüyüş-8 Roketi Başarılı Deneme Testini Tamamladı

Çin, Uzun Yürüyüş-8 roketinin ticari uzay fırlatma merkezinde deneme testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

09.11.2024 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yeni nesil orta büyüklükteki roketi Uzun Yürüyüş-8, ülkenin ilk ticari uzay fırlatma merkezinde gerçekleştirilen tam deneme testini başarıyla tamamladı.

Roketi geliştiren Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Şirketi'ne bağlı Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi'nin verdiği bilgilere göre deneme, Çin'in güneyindeki Hainan adasındaki Wenchang şehrinde bulunan 1 numaralı fırlatma rampasında gerçekleştirildi.

Bir Uzun Yürüyüş-8 roketinin, yeni ticari fırlatma rampasının açılış görevi olarak bu yılın sonuna doğru fırlatılması planlanıyor.

Temmuz 2022'de inşaatına başlanan Hainan ticari uzay fırlatma sahası, ülkenin ticari görevlere adanmış ilk fırlatma sahası olma özelliğini taşıyor.

İlk uçuşunu Aralık 2020'de gerçekleştiren Uzun Yürüyüş-8, Çin'in güneşle eşzamanlı yörüngelere 3-5 tonluk faydalı yükleri taşıma kapasitesinde önemli bir boşluğu doldurdu.

Bir hafta süren denemelerde roket, fırlatma rampasında alt sistem ve uyumluluk değerlendirmeleri, kapsamlı denetimler, acil durum tatbikatları ve yakıt ikmali ve yakıt boşaltma simülasyonlarından geçti.

Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Şirketi, ticari uzay pazarında artan talebi karşılamak üzere, ilk uçuşu 2025 planlanan 4 metre ve ilk uçuşu 2026 yılında planlanan 5 metre çapında yeniden kullanılabilir roketlerin de geliştirilmesinde ilerleme kaydediyor.

Çin'in ticari uzay endüstrisi 2019'da 800 milyar yuan (yaklaşık 112 milyar ABD doları) iken 2023'te 1,9 trilyon yuana ulaştı. Bir endüstri raporuna göre, pazar ölçeğinin 2024 yılı sonunda 2,34 trilyon yuana ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Uzun Yürüyüş-8 Roketi Başarılı Deneme Testini Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
16:13 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
23:36 UEFA, Kopenhag’ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir’den özür diledi UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi
23:27 Salim Güran’ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz Salim Güran'ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz
23:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti
23:09 İzmir’de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı İzmir'de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı
23:08 IKBY, HDP’nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye’ye gönderdi IKBY, HDP'nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye'ye gönderdi
22:42 CHP’li Erol’dan Bakan Kurum’a övgü dolu sözler: Süreç Doğru Planlanmış CHP'li Erol'dan Bakan Kurum'a övgü dolu sözler: Süreç Doğru Planlanmış
22:39 Fenerbahçe, Victor Osimhen’e teklif yapacak Fenerbahçe, Victor Osimhen'e teklif yapacak
21:57 Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe’nin kaptanını yerden yere vurdu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu
21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 19:00:43. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Uzun Yürüyüş-8 Roketi Başarılı Deneme Testini Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.