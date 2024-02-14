Çin\'in Yangtze Nehri üzerindeki temiz enerji koridoru daha fazla elektrik üretti

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BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Yangtze Nehri üzerine kurulu altı mega hidroelektrik santralinden oluşan dünyanın en büyük temiz enerji koridoru, 2023 yılında önceki yıla göre daha fazla elektrik üretti.

Santrallerin işletmecisi Çin Yangtze Elektrik Limited Şirketi'nin (CYPC) verilerine göre koridorun elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,34 artarak 276 milyar kilovat-saatin üzerine çıktı.

Böylelikle standart kömür tüketiminin yaklaşık 83 milyon ton azaltılması ve karbondioksit emisyonlarının 200 milyon tondan fazla düşürülmesi sağlandı.

Koridor, Çin'in güneybatısındaki Yangtze Nehri'nin üst kısmında yer alan Baihetan hidroelektrik santralinin tamamen faaliyete geçmesiyle birlikte Aralık 2022'de tamamlanmış oldu. Koridor boyunca yer alan diğer beş istasyon ise Wudongde, Xiluodu, Xiangjiaba, Üç Boğaz ve Gezhouba.

Altı hidroelektrik santrali, ülkenin kaynaklar bakımından zengin olan batısından, doğudaki enerji tüketen bölgelere elektrik aktarıyor. Çin Yangtze Elektrik Limited Şirketi'ne göre bu santrallerin toplam kurulu gücü yaklaşık 71,7 milyon kilovat.