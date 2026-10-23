Çin'in Yaogan-50 05 yer gözlem uydusu, 672'nci taşıma görevinde yörüngeye oturtuldu - Son Dakika
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Çin'in Yaogan-50 05 yer gözlem uydusu, 672'nci taşıma görevinde yörüngeye oturtuldu

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Çin'in Yaogan-50 05 yer gözlem uydusu, Long March 6 roketiyle Tayyüen'den fırlatılarak yörüngesine yerleşti. Fırlatma 672'nci Long March taşıma görevi oldu; uydunun kadastro, toprak kaynakları takibi, hasat tahmini ve afet önleme için kullanılacağı belirtildi.

Çin, "Yaogan" sınıfı, uzaktan algılama özellikli yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre "Yaogan-50 05" uydusu, Long March 6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 672'nci taşıma görevi oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uydunun, kadastro ve toprak kaynaklarının takibi, hasat tahmini ile afet önleme ve giderme çalışmaları için kullanılacağı belirtildi.

Çincede "Yaogan", "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı kaynaklar, bu sınıftaki uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çin'in Yaogan-50 05 yer gözlem uydusu, 672'nci taşıma görevinde yörüngeye oturtuldu - Son Dakika
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