Çin\'in Yeni Enerjili Araç İhracatı Güçlü İvme Kazandı

BEİJİNG, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili araç (NEV) ihracatı geçtiğimiz ay güçlü bir ivme sergiledi. Çin Binek Otomobil Birliği'nin Perşembe günü açıkladığı verilere göre NEV ihracatı Ocak 2024'te yıllık yüzde 27,1 artarak 95.000 adede ulaştı.
Verilere göre NEV ihracatı, aynı ay içinde ülkenin ihraç ettiği toplam binek araçların yüzde 26,8'ini oluşturdu.
Birlik yaptığı açıklamada, "Çin'in yeni enerji sektörünün ölçek avantajı, büyüyen pazar talebiyle birleşerek daha fazla Çin yapımı yeni enerjili ürün markasının yurtdışına açılmasına yol açtı ve bu markaların uluslararası piyasalardaki bilinirliği artmaya devam ediyor" diye bildirdi.
Açıklamada tanınırlığı giderek artan Çinli otomobil üreticilerinin yurtdışındaki hizmet ağlarını da sürekli geliştirdikleri, bunun da Çin'in NEV ihracatını desteklediği belirtildi.
Perakende satış verilerine göre uygun fiyatlı daha küçük A0-sınıfı tamamen elektrikli araçların, Çin'in geçtiğimiz ay yurtdışı pazarlara ihraç ettiği NEV'lerin yaklaşık yüzde 60'ına karşılık geldiğini belirten birlik, Ocak ayında Shanghai merkezli SAIC şirketinin Avrupa'da daha iyi performans sergilediğini, BYD'nin ise güneydoğu Asya pazarında rekabet gücü yüksek bir oyuncu olarak ortaya çıktığını kaydetti.
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