Çin'in Yeni LNG Taşıyıcı Gemisi Denizde

SHANGHAİ, 26 Mart (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in 8.600 araç kapasiteli ve çift yakıtlı sıvılaştırılmış doğal gazla (LNG) çalışan gemisi Wenjingkou'nun Doğu Çin Denizi'nde deniz denemeleri gerçekleştirdiği görülüyor, 21 Şubat 2025.

Çinli Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Şirketi, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ile çalışabilen ve 8.600 CEU (araba eşdeğer birim) kapasiteli araç taşıyıcı gemiyi, işletecek olan şirkete teslim etti. (Fotoğraf: Xinhua)