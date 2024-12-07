Çin\'in Yeni Roketi Uzun Yürüyüş-10 Tanıtıldı

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BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi'nden roket tasarımcısı Long Lehao, Çin'in yeni nesil insanlı fırlatma aracı Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketinin, ülkenin Ay aktarım yörüngesi faydalı yük kapasitesini 8,2 tondan 27 tona çıkaracağını söyledi.

Aynı zamanda Çin Mühendislik Akademisi'nde akademisyenlik yapan Long, Uzun Yürüyüş-10 roketinin, Çin'in Ay'a iniş programında kullanılacak yeni nesil insanlı uzay araçları ve iniş modüllerini fırlatmak üzere geliştirildiğini belirtti.

Roketi geliştirme çalışmalarının düzgün şekilde ilerlediğini kaydeden Long, birinci kademe güç sistemi testlerinin tamamlandığını ifade etti.

Long'a göre ülkenin uzay istasyonuna yönelik insanlı görevler ve kargo görevleri ve istasyonun operasyonel görevleri için ve çeşitli uyduların fırlatılma gerekliliklerine yönelik olarak Uzun Yürüyüş-10 temel alınarak bir dizi konfigürasyon geliştirilebilir.

Gelecekte kullanılacak ağır yük fırlatma aracı olan Uzun Yürüyüş-9 taşıyıcı roketinin, yarıçapının 10,6 metre, yüksekliğininse yaklaşık 114 metre olacağını kaydeden Long, roketin 50 tonluk bir Ay aktarım yörüngesi faydalı yük kapasitesine sahip olacağını dile getirdi.

Long, kriyojenik itici yakıt olarak sıvı oksijen ve metandan güç alan Uzun Yürüyüş-9'un gelecekte insanlı Mars görevlerinin fırlatılmasında kullanılabileceğini söyledi.

Long, Uzun Yürüyüş-9'un her iki kademesinin de tamamen yeniden kullanılabilir olacağını ve yeniden kullanım için deniz üzerinden kurtarılabilecek şekilde tasarlandığını kaydetti.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi tarafından hazırlanan ve 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda gösterilen animasyon videosunda, yeniden kullanılabilir roketin ilk kademesinin iniş sırasında ızgara şeklindeki kanatlarını açtığı ve bu kanatlar sayesinde kademenin açık denizdeki bir platform üzerindeki hareketli raylarla yakalandığı görülüyor. Videoda ikinci kademenin güçlendirilmiş dikey iniş gerçekleştirdiği de görülüyor.

Long, ağır yük kaldırmaya yönelik taşıyıcı roketin geliştirilmesinin, gelişmiş tasarım, üst düzey imalat, hammadde ve bileşenler gibi ilgili temel sektörlerin gelişimi için de güçlü bir ivme sağlayacağını söyledi.