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Çin'in Yenilenebilir Enerji Başarısı Tüm Dünyaya Örnek - Son Dakika
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Çin'in Yenilenebilir Enerji Başarısı Tüm Dünyaya Örnek

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) kıdemli analisti Heymi Bahar, Çin'in yenilenebilir enerji alanındaki başarılarının tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi. Çin'in güneş enerjili fotovoltaik kurulum konusunda hızını iki kat artırarak tek başına 220 gigavatlık güneş enerjili fotovoltaik kurduğunu belirten Bahar, bu miktarın dünyanın geri kalanının toplamıyla aynı olduğunu kaydetti. UEA raporu, polisilikon fotovoltaik modüllerinin imalat maliyetlerindeki tutarsızlığa dikkat çekti ve güneş modüllerinin ucuzlaması sayesinde dünyadaki tüm ülkelerin güneş enerjisi fotovoltaik kurulumunu genişletebildiğini belirtti.

Çin\'in Yenilenebilir Enerji Başarısı Tüm Dünyaya Örnek
30.01.2024 - 15:30,
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PARİS, 30 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) kıdemli analisti Heymi Bahar, Çin'in yenilenebilir enerji alanındaki başarılarının "tüm dünyaya örnek" teşkil ettiğini söyledi.

UEA'nın bu ayın başlarında yayımlanan yıllık yenilenebilir görünüm raporunda, dünyanın 2023 yılında 2022'ye kıyasla yenilenebilir kapasiteyi yüzde 50 oranında artırdığı ve önümüzdeki beş yılda bu alanda en hızlı büyümenin kaydedilmesinin beklendiği belirtildi.

Güneş enerjili fotovoltaik kurulum konusunda Çin'in bir yıl içinde hızını iki kat artırarak tek başına 220 gigavatlık güneş enerjili fotovoltaik kurduğunu belirten Bahar, bu miktarın dünyanın geri kalanının toplamıyla aynı olduğunu kaydetti.

UEA raporunun eş yazarı olan Bahar, South China Morning Post gazetesine verdiği bir söyleşide, Çin'in küresel çaptaki en büyük güneş enerjili fotovoltaik modülü üreticisi olarak öne çıktığını ve dünyadaki modül imalatının yaklaşık yüzde 80'ini karşıladığını ifade etti.

UEA'nın raporu, polisilikon fotovoltaik modüllerinin imalat maliyetlerindeki tutarsızlığa dikkat çekti. Raporda 2023 yılında bir polisilikon fotovoltaik modülünün imalat maliyetinin, Çin'le karşılaştırıldığında ABD'de yüzde 30, Hindistan'da yüzde 10 ve Avrupa Birliği'nde yüzde 60 daha yüksek olduğu dile getirildi.

Bu durumun, güneş modülü fiyatlarının son 10 yılda yüzde 80'den fazla azalmasını sağladığını kaydeden Bahar, güneş modüllerinin ucuzlaması sayesinde dünyadaki tüm ülkelerin güneş enerjisi fotovoltaik kurulumunu genişletebildiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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