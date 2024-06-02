C919 Ticari Jet Uçağı İlk Denizaşırı Ticari Charter Uçuşunu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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C919 Ticari Jet Uçağı İlk Denizaşırı Ticari Charter Uçuşunu Gerçekleştirdi

C919 Ticari Jet Uçağı İlk Denizaşırı Ticari Charter Uçuşunu Gerçekleştirdi

China Eastern Havayolları filosuna ait bir C919 tipi yolcu uçağı, Shanghai ve Hong Kong arasında gidiş-dönüş hizmeti vermek üzere ilk denizaşırı ticari charter uçuşunu gerçekleştirdi. Bu, C919'un ilk ticari uçuşunun yapılmasından bir yıl sonra gerçekleşti. Çin, kendi geliştirdiği yolcu uçağı ile şu anda Boeing ve Airbus'ın hakim olduğu küresel sivil havacılık pazarından pay almayı hedefliyor.

02.06.2024 14:02
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ÇEKİM TARİHİ: 1 Haziran 2024

C919 ticari jet uçağının çeşitli görüntüleri

China Eastern Havayolları filosuna ait bir C919 tipi yolcu uçağı Cumartesi günü Shanghai ve Hong Kong arasında gidiş-dönüş hizmeti vermek üzere ilk denizaşırı ticari charter uçuşunu gerçekleştirdi.

Cumartesi sabahı Shanghai Hongqiao Uluslararası Havaalanı'ndan Hong Kong Uluslararası Havaalanı'na uçan uçağın aynı gün dönüş yolculuğunda 100'den fazla Hong Konglu genç yeteneği taşıması bekleniyor.

Dünya çapında teslim edilen altıncı C919 yolcu uçağı Salı günü China Eastern Havayolları filosuna katılarak Çin'in yerli büyük yolcu uçağının ticari operasyonunun hızlandığını gösterdi.

Bu, C919'un ilk ticari uçuşunun yapılmasından bir yıl sonra gerçekleşti. Çin, kendi geliştirdiği yolcu uçağı ile şu anda Boeing ve Airbus'ın hakim olduğu küresel sivil havacılık pazarından pay almayı hedefliyor.

Pazartesi günü itibarıyla, China Eastern Havayolları'nın beş C919 yolcu uçağı 6.000'den fazla uçuş saatiyle 2.100'den fazla uçuş gerçekleştirerek ilk yıl ticari operasyonunda yaklaşık 300.000 yolcu taşımış oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Hong Kong, Shanghai, Ulaşım, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel C919 Ticari Jet Uçağı İlk Denizaşırı Ticari Charter Uçuşunu Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: C919 Ticari Jet Uçağı İlk Denizaşırı Ticari Charter Uçuşunu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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