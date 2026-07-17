Çin'in Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Kapasitesi 2,1 Gigawatt - Son Dakika
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Çin'in Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Kapasitesi 2,1 Gigawatt

Çin\'in Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Kapasitesi 2,1 Gigawatt
17.07.2026 15:50
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Çin, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi kapasitesini 2,1 gigavata çıkardı, dünyada ikinci sırada.

XİNİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de faaliyette bulunan yoğunlaştırılmış güneş enerjisi kapasitesinin haziran sonu itibarıyla 2,1 gigavata ulaştığı ve ülkenin bu alanda dünyada İspanya'nın ardından ikinci sırada yer aldığı bildirildi.

Çin Elektrik Konseyi'nin ülkenin kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde düzenlenen temiz enerji forumunda açıkladığı verilere göre, ülkede kurulu 24 yoğunlaştırılmış güneş enerjisi projesi bulunurken, toplam 3,2 gigavat kapasiteli 26 projenin de inşaatı sürüyor.

Yoğulaştırılmış güneş enerjisi santrallerinde güneş ışığı aynalar aracılığıyla yoğunlaştırıp ısı üretiliyor ve bu ısı, ihtiyaç duyulduğunda elektrik üretiminde kullanılmak üzere depolanabiliyor. Bu sistemlerin istikrarlı ve kontrol edilebilir şekilde enerji üretebilmesi, elektrik şebekelerinin rüzgar ve fotovoltaik enerji üretimindeki dalgalanmaları yönetmesine imkan veriyor.

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi ekipmanlarının yüzde 95'inden fazlasını yerli üretimle karşılayan Çin'de, ortalama kurulum maliyetleri son on yılda yarı yarıya azalarak kilovat başına yaklaşık 15.000 yuana (yaklaşık 2.200 ABD doları) gerilemiş durumda.

Çin, 2030 yılına kadar kurulu yoğunlaştırılmış güneş enerjisi kapasitesini 15 gigavata çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Kapasitesi 2,1 Gigawatt - Son Dakika

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