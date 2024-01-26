Çin yönetimi, İngiliz iş insanının 2022'de "casusluk" suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkum edildiğini duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği günlük basın toplantısında, İngiliz iş insanıyla ilgili soruyu yanıtladı.
İngiltere vatandaşı Ian J. Stones'un 2022'de "dış güçlere" istihbarat sağlamakla suçlandığının tespit edildiğini belirten Vang, Stones'un "casusluk"tan 5 yıl hapse mahkum edildiğini bildirdi.
Vang, konuya ilişkin detay paylaşmadı.
Konuyu Wall Street Journal gündeme getirmişti
Stones'un davası, Wall Street Journal gazetesinin dün yayımlanan haberinin ardından gündeme gelmişti.
Haberde 70'li yaşlarındaki Stones'un yaklaşık 40 yıldır Çin'de iş yaptığı belirtilmişti.
Son Dakika › Güncel › Çin, İngiliz iş insanını casusluk suçlamasıyla hapse mahkum etti - Son Dakika