 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, İngiliz iş insanını casusluk suçlamasıyla hapse mahkum etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, İngiliz iş insanını casusluk suçlamasıyla hapse mahkum etti

Çin yönetimi, İngiliz iş insanı Ian J. Stones'un 2022'de 'casusluk' suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkum edildiğini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Stones'un 'dış güçlere' istihbarat sağlamakla suçlandığını ve mahkumiyet kararının verildiğini belirtti. Stones'un davası, Wall Street Journal gazetesinin haberinin ardından gündeme gelmişti.

Çin, İngiliz iş insanını casusluk suçlamasıyla hapse mahkum etti
26.01.2024 - 14:13,  Güncelleme: 14:14
Abone Ol

Çin yönetimi, İngiliz iş insanının 2022'de "casusluk" suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkum edildiğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği günlük basın toplantısında, İngiliz iş insanıyla ilgili soruyu yanıtladı.

İngiltere vatandaşı Ian J. Stones'un 2022'de "dış güçlere" istihbarat sağlamakla suçlandığının tespit edildiğini belirten Vang, Stones'un "casusluk"tan 5 yıl hapse mahkum edildiğini bildirdi.

Vang, konuya ilişkin detay paylaşmadı.

Konuyu Wall Street Journal gündeme getirmişti

Stones'un davası, Wall Street Journal gazetesinin dün yayımlanan haberinin ardından gündeme gelmişti.

Haberde 70'li yaşlarındaki Stones'un yaklaşık 40 yıldır Çin'de iş yaptığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Çin, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, İngiliz iş insanını casusluk suçlamasıyla hapse mahkum etti - Son Dakika


15:18
İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:06
Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun? Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?

Son Dakika
15:18 İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
13:44 Jürgen Klopp sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını resmen ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:30:14. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, İngiliz iş insanını casusluk suçlamasıyla hapse mahkum etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement